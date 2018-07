Ob tem, ko čofotajoč oporeka primat lepote Ljubljani, ga sicer zmoti ne ravno najlepši pogled na Tomosov blok (ki naj bi bil lepši že čez kakšen mesec dni) in na hotel Koper (ki žal tudi čez mesec dni še ne bo ponos mesta), a nič ga ne odvrne od tega, da županu v prestolnico ne bi poslal sporočila, kako veliko srečo ima, da je Popetov prijatelj in si lahko pride namakat noge v Koper (in gledat Tomosov blok in hotel Koper, ki oba mestu nista v ponos). Zavedni Ljubljančani zdaj pričakujemo, da bo Zoki vrnil udarec, sezul čevlje in nogavice ter namočil noge v Ljubljanici. Ta morda ni tako čista, kot je Jadransko morje, je pa zato razgled lepši.

N. N.