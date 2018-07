Potem ko je vodstvo Kovinoplastike Lož z Borutom Flanderjem na čelu pred približno dvema tednoma začelo postopek izredne odpovedi delovnega razmerja predsedniku sindikata in sveta delavcev Alešu Hogetu, je bil ta vabljen na zagovor zoper očitke, ki letijo nanj. Postopek zoper Hogeta so v Kovinoplastiki Lož sprožili, ker sumijo, »da je kršil več pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja«, drugih podrobnosti pa v loški družbi pred enim tednom niso hoteli razkriti. Vse, kar mu očitajo, je Hoge ostro zavrnil.

Podrobnosti današnjega sestanka Hoge ni želel razkrivati, pojasnil pa je, da je njegov odvetnik utemeljeno odgovoril na vse očitke in da ima dober občutek za mirno rešitev spora. Pri tem je dodal, da je vodstvo družbe obtožbe dopolnilo z očitki, da je organiziral stavko. »Do nobene stavke sploh ni prišlo. Meni v podporo so nekateri zaposleni le za krajši čas zaustavili delo,« je dejal Hoge, ki je sicer tudi podpredsednik sindikata SKEI. Po njegovih pojasnilih sta v minulih dneh tako sindikat kot svet delavcev Kovinoplastike Lož podala negativno mnenje o postopku izredne odpovedi delovnega razmerja, ki ga vodstvo družbe vodi proti njemu. Ker postopek še ni zaključen, ga v Kovinoplastiki Lož niti danes niso hoteli komentirati.

Lidija Jerkič organizirala shod v podporo prvemu sindikalistu

Delovanje vodstva Kovinoplastike Lož je ostro obsodila predsednika SKEI Lidija Jerkič, od lanske jeseni tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), največje sindikalne centrale. Na njeno pobudo je bil danes organiziran protestni shod v podporo Alešu Hogeta. »Boj kolega Aleša Hogeta še vedno poteka. Pritiski delavcev in sindikata SKEI ter njegovih kolegov na delodajalca so mu v veliko pomoč in podporo,« je pred dnevi dejala Jerkičeva in sindikaliste ter zaposlene povabila na današnji shod pred tovarno. Po pojasnilih Hogeta se ga je udeležilo več kot sto delavcev zunaj delovnega časa, predstavnikov sindikata in številni drugi.

Srž spora je Hogetov boj za pravice delavcev. O tem Hoge danes ni želel govoriti. Poročali smo že, da si sindikat družbe prizadeva, da bi se urna postavka vsem zaposlenim zvišala za 0,57 evra na uro in da bi se izplačeval dodatek tudi na delovno dobo, ki je bila opravljena pri drugih delodajalcih. Poleg tega zahtevajo, da se nekaterim delavcem zviša urna postavka za 0,30 evra iz naslova neugodnih vplivov delovnega okolja. Med zahtevami je tudi, da so posamezniki nagrajeni na podlagi delovne uspešnosti, ne pa da so stimulacije odvisne od uspešnosti poslovanja posameznih poslovnih enot podjetja, smo izvedeli neuradno. Roko na srce, kljub vsem zapletom je vodstvo Kovinoplastike Lož zaposlenim izplačalo višji regres od zakonsko minimalno določenega, konec lanskega pa leta tudi božičnico.

Po prevzemni vojni je pred slabima dvema letoma Kovinoplastiko Lož, največjega zaposlovalca v Loški dolini, prevzel finsko-luksemburški finančni sklad KJK Capital. Temu je v zadnjih letih v Sloveniji uspelo prevzeti Iskro ISD in Tomplast, v eni največjih pekarskih družb v regiji jugovzhodne Evrope pa pridobiti 40-odstotni lastniški delež. Po nerevidiranih podatkih so se prihodki od prodaje Kovinoplastike Lož lani povečali za šest odstotkov, na 53,5 milijona evrov. Po drugi strani se je čisti dobiček zmanjšal skoraj za polovico in je znašal 787.000 evrov.