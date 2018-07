Francija bo jutri ob 17. uri v Moskvi tretjič zaigrala v finalu svetovnega prvenstva, medtem ko se bo Hrvaška prvič potegovala za pozlačeni pokal. To bo ponovitev razburljivega polfinala izpred dvajsetih let, ko je ognjene z edinima goloma v karieri pokopal branilec Lilian Thuram. Francija je na tedanjem domačem turnirju osvojila naslov prvaka, nato pa leta 2006 izgubila finale z Italijo po izvajanju enajstmetrovk. Galski petelini so se nazadnje opekli v finalu evropskega prvenstva, ko so jih v Parizu pred dvema letoma v podaljšku ugnali Portugalci.

Dalić: Več igramo, boljši smo

Sedanja generacija hrvaških nogometašev je po številnih razočaranjih naposled dosegla vrhunec. Uvrstitev kockastih v veliki finale velja za senzacijo, saj so bili na prejšnjih prvenstvih večji favoriti kot pred začetkom letošnjega mundiala v Rusiji, na katerega so se uvrstili prek dodatnih kvalifikacij. Hrvaška je najbolj utrujena reprezentanca na prvenstvu, saj je v izločilnih bojih odigrala že tri podaljške po trideset minut, zato so se najstarejši igralci komaj prebili do konca zadnje tekme z Anglijo. Priznali so, da je bilo slavje zaradi utrujenosti manj bučno kot po zmagi proti Rusiji. »Imeli smo najtežjo pot do finala. Igralci so preživeli velik napor, vendar me ne skrbi, da v nedeljo ne bi odigrali vrhunske tekme. Čeprav so Francozi bolj spočiti, ker so polfinale odigrali že v torek, bomo zagotovo pripravljeni. Več igramo, boljši smo. Enkrat v življenju si v finalu svetovnega prvenstva,« pravi hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je v domovini postal nacionalni junak.

Hrvaška je na dosedanjih šestih tekmah navdušila predvsem proti velesilama Argentini in Angliji. Dalić pravi, da bo finale s Francijo najzahtevnejši zalogaj za ognjene, saj svetovni prvaki iz leta 1998 s preudarno igro rastejo iz tekme v tekmo. Branilca Samuel Umtiti in Raphael Varane ustvarjata neprebojni zid pred svojimi vrati, po prekinitvah pa sta nevarna tudi za nasprotnikov gol. »Francija zna braniti prednost in je zelo nevarna iz protinapadov. Ne bo enostavno zadržati žoge v svoji posesti. Griezmann in Mbappe sta zelo nevarna v francoskem napadu, vendar smo tudi mi pokazali tovariški duh, enotnost, kvaliteto,« je razlagal Dalić. Trenerske obrti se je učil pod mentorstvom legendarnega Miroslava Blaževića, ki je zaradi starih zamer zavrnil VIP-vstopnico hrvaške nogometne zveze za ogled finala.