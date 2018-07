Grabar-Kitarovićeva bo v ponedeljek popoldan izročila državna odlikovanja in priznanja trenerju hrvaške nogometne reprezentance, igralcem, članom strokovnega štaba in delegacije hrvaške nogometne zveze, so napovedali danes v uradu hrvaške predsednice.

Državna odlikovanja so pred 20 leti iz rok prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana dobili tudi hrvaški nogometaši in trenerji, ki so bili bronasti na svetovnem prvenstvu v Franciji.

Hrvaška predsednica je napovedala, da bo finalno tekmo med Hrvaško in Francij spremljala na stadionu Lužniki v Moskvi. Potrdila je, da si bo tekmo ogledala v družbi svojega francoskega kolega Emmanuela Macrona, ki mu bo podarila dres hrvaške nogometne reprezentance. Ni želela ugibati o rezultatu nedeljske tekme, a pričakuje zmago Hrvaške.