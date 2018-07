Če so sojenje koprski kriminalni združbi, imenovani Kobra, končali maja, se je včeraj končalo še sojenje glavnini sorodne ljubljanske združbe, ki so ji stopili na prste na isti dan oktobra predlani. Najdlje bo za rešetkami zapora ostal prvi s seznama obtoženih Fazli Gashi, in sicer šest let. Povrniti mora tudi 8900 evrov, kolikor je zaslužil z nezakonitimi posli.

»Žal mi je, kesam se, čutim se ponižanega,« je povedal sodnici Lei Habjanič pred razsodbo. Zaradi prekupčevanja z drogo mu je prisodila tri leta in enajst mesecev ter 3000 evrov denarne kazni, za vpletenost v trgovino z orožjem deset mesecev, za ponarejanje denarja pa leto in štiri mesece. Gashi se na predobravnavnem naroku, ki je bil marca, o krivdi ni hotel izreči, predvčerajšnjim pa se je skupaj s še nekaj obtoženimi nenadoma odločil za priznanje.

Ponaredki iz Bolgarije

Člani kriminalne združbe so se ukvarjali z drogo, ponarejenim denarjem in orožjem. Razkrinkali so jih s pomočjo prisluhov in tajnih policijskih delavcev, ki so navidezno kupovali drogo in ponarejeni denar ter se dogovarjali za večje posle. Združbo naj bi vodil Sami Thaqi, ki pa ga naša roka pravice ni dosegla, menda je na Kosovu. Tudi Fazli Gashi je imel pomembno vlogo, v glavnem je skrbel za dobavo ponarejenega denarja, pa tudi droge. Hudodelska združba je v Albaniji gojila marihuano, jo nato skladiščila v Sloveniji in tihotapila naprej v Avstrijo in Nemčijo. Tako naj bi njeni člani organizirali prevoz najmanj 133 kilogramov marihuane in tajnima policijskima delavcema ponujali vzorce droge ter se dogovarjali za prodajo večjih količin kokaina in heroina. Tihotapili in prodajali pa naj bi tudi ponarejeni denar. Tako je Gashi tajnima sodelavcema policije ponujal 6000 ponarejenih švicarskih frankov, ki jih je bil pripravljen prodati za tretjino nominalne vrednosti, kupil pa jih je za desetino nominalne vrednosti. Policija je med preiskavo v Ljubljani zasegla 415 ponarejenih bankovcev po sto evrov, za katere so ugotovili, da izvirajo iz Bolgarije. Tamkajšnja policija je nelegalno tiskarno odkrila in našla za več milijonov evrov ponarejenih bankovcev.

Obtoženi so pred približno letom najprej stopili pred sodnico Aljo Kratovac. A se je zapletlo, ko so nekateri hoteli kazniva dejanja priznati, sodnica pa priznanj, razen enega, ni sprejela. Menila je, da je obtožnica napisana slabo in da so takšni tudi sporazumi o priznanju krivde, ki na njej temeljijo. Sodni spis s 14 obtoženimi se je nato selil v roke Habjaničeve, kjer je šlo bolj gladko. Že na začetku so nekateri vpletenost v nečedne posle priznali, takrat je eno višjih kazni dobil Darko Lukavečki, in sicer tri leta zapora in 3050 evrov stranske denarne kazni. Med sojenjem je priznal tudi Besnik Xhabale, obsojen je bil na tri leta in deset mesecev zapora ter 2800 evrov denarne kazni. Te dni pa se je kar nenadoma usulo in priznali so še Fazli Gashi, Xheladin Ramshaj, Mirče Trajčev, Mirsad Čaušević, Ahmet Ahmetaj in Damir Korać. Včeraj je sodnica sklicala narok za izrek kazenskih sankcij, na katerem so vsi po vrsti so zatrjevali, kako jim je žal in kako »tisočodstotno« kaznivih dejanj ne bodo več ponovili. V skladu s tožilskimi predlogi sta Ramshaj in Čaušević dobila pogojno kazen, Trajčev, Ahmetaj in Korać pa zaporno, a se bo izvršila v obliki družbeno koristnega dela. Prvi bo delal 840 ur, drugi 540, tretji pa 730 ur.