Komaj so si argentinski navijači malo opomogli po bolečem porazu Argentine proti Franciji, in to že v osmini finala, kar je za to južnoameriško reprezentanco z dvema naslovoma svetovnih prvakov v zadnjih 40 letih katastrofa, jim zdaj, potem ko so šli kot nogometni navdušenci na drug konec sveta, v Rusijo, grozijo težave ob vrnitvi v domovino.

Pomoč potovalnih agencij

Argentinska zvezna uprava za javne prihodke je namreč v začetku julija začela obsežno preiskavo, da bi preverila, ali so tisti, ki so v zadnjih tednih porabili veliko denarja za pot in bivanje v Rusiji, v davčni napovedi navedli vse svoje imetje in prihodke. Omenjena davčna uprava je stopila v stik s potovalnimi agencijami, da bi prišla do seznama oseb, ki so kupile vstopnice za nogometne tekme v Rusiji. Prav tako bo na uradu za migracije, ki ima pod nadzorom vsak izstop in vstop v državo, ugotavljala, kdo vse je po 1. juniju potoval v Rusijo. Avgusta bodo davčni uradniki pregledali še kreditne kartice teh oseb, da bi pri vsakomur določili stroške za ogled nogometnih tekem. Ogledali si bodo tudi bazo podatkov Fan ID, ki je uradni dokument za identifikacijo vsakega tujega obiskovalca, s čimer naj bi ruska oblast preprečila teroristične napade in kriminal med svetovnim prvenstvom.

Do zdaj je argentinska oblast odkrila vsaj sto navijačev, ki so se junija odpravili v Rusijo in pred tem zagrešili davčno utajo. Med njimi je Argentinec, čigar fotografija je krožila na družbenih omrežjih, ker je na facebooku objavil posnetek, na katerem se je norčeval iz ruskih žensk. Ta Argentinec, čigar ime je davčna tajnost, ni nikoli plačeval davkov. Kako si je torej lahko privoščil pot v Argentino? Tudi ni edini Argentinec, ki je dajal seksistične komentarje o ruskih ženskah.