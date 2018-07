Francozi in Hrvati bodo v jutrišnjem finalu v Moskvi svoje upe polagali tudi v kapetana Antoina Griezmanna in Luko Modrića. Nogometaša bi z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka kronala izjemno uspešno sezono, v kateri sta se s kluboma že veselila zmage v evropski ligi oziroma ligi prvakov.

»Ne zanima me zlata žoga, želim osvojiti svetovno prvenstvo. Za ta cilj sem pripravljen dati vse od sebe. Kar koli bo sledilo, bom vesel,« pred finalom razmišlja Antoine Griezmann. Da bo nogometaš v Rusiji na igrišču poveljeval najvrednejši reprezentanci na prvenstvu in bil obenem med glavnimi kandidati za naziv najboljšega nogometaša na svetu, se je še nedavno zdelo nepredstavljivo, a kariera 27-letnika se v zadnjih nekaj letih bere kot pravljica.

Napadalca se dandanes omenja v istem stavku kot Lionela Messija in Cristiana Ronalda, pa čeprav v najstniških letih v nasprotju z njima ni veljal za najbolj nadarjenega. Trenerji so menili, da je premajhen in prešibak, zato ne čudi, da njegov prvi klub ni bil kateri od nogometnih velikanov, temveč Real Sociedad. Z baskovskim moštvom se je že v svoji premierni sezoni prebil v prvo špansko ligo, leta 2014 pa ga je Atletico odkupil za 30 milijonov evrov.

Trener Diego Simeone je tedaj naredil eno boljših taktičnih potez in igralca s krilnega položaja preselil v napad. Sezono je zaključil s 25 goli in postal najboljši debitant v zgodovini kluba. Griezmann je še istega leta debitiral tudi v dresu francoske reprezentance, odtlej pa z njo zaigral v finalu evropskega prvenstva, z Atleticom pa poleg evropske lige osvojil še španski naslov. Griezmann je danes ocenjen na kar 100 milijonov evrov, kar ga uvršča na deveto mesto najvrednejših igralcev na svetu, medtem ko je v španski ligi od njega dražji le Messi.

Nobenega dvoma ni, da bi bil Luka Modrić v primeru zmage v finalu med osrednjimi kandidati za zlato žogo. A tudi če kapetanu Hrvaške s soigralci jutri spodleti, se bo ponašal s kariero, ki mu jo bodo zavidala nekatera največja imena v zgodovini nogometa. Je nepogrešljiv član Reala Madrid, s katerim je kar štirikrat osvojil ligo prvakov. Nič drugače ni v reprezentanci, katere vodja in motor je.

Če bi kariera 32-letnika težko bila bolj bleščeča, to težko trdimo za njegovo otroštvo. Na Hrvaško je prišel pri šestih letih kot begunec iz Bosne in Hercegovine. Podobno kot Griezmann so tudi Modrića zaradi njegove drobne postave nogometni trenerji prezrli. Kljub očitnemu talentu so ga za neperspektivnega označili pri Hajduku, kar so izkoristili pri zagrebškemu Dinamu in ga leta 2003 pripeljali v svoje vrste. Leta 2008 je sledila selitev v Tottenham, štiri sezone pozneje pa je prvič oblekel dres kraljevega kluba.

Čeprav je Modrić eden najboljših hrvaških nogometašev vseh časov, pa zagotovo ni med najbolj priljubljenimi. V domovini mu mnogi zamerijo tesne povezave z Zdravkom Mamićem. Lani je zaradi denarnih mahinacij kot priča sodeloval na sojenju nekdanjemu izvršnemu direktorju Dinama. Ker je na zaslišanjih večkrat spreminjal svoje izjave, je sodišče v Osijeku pred kratkim tudi zanj vložilo obtožnico, zaradi krivega pričanja pa mu zdaj grozi od šest mesecev do pet let zapora.