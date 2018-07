Toda bolj kot priložnosti za razkazovanje modnega okusa se je Melania veselila obiska Londona zaradi srečanja s svojo najboljšo prijateljico Suzanne Johnson, ženo ameriškega veleposlanika v Londonu Woodyja Johnsona IV., ki ga je imenoval Donald Trump. Melania in Suzanne se poznata že več kot desetletje. »Suzanne ima toliko pozitivne energije. Je močna in strastna oseba,« je nekoč opisala svojo prijateljico, še v dneh, ko sta bili obe ženi starejših bogatašev članici družabne smetane New Yorka. V resnici sta bili tudi sosedi. Med njima je še nekaj podobnosti, Suzanne je na primer hči ukrajinskih priseljencev. Obe sta se poročili istega leta, sprva sta se veliko zabavali po mestnih nočnih klubih, nato sta skupaj vzgajali otroke, obe družini sta se pogosto družili na tekmah ekipe New York Jets, katere lastnik je Suzannin soprog, pravnuk ustanovitelja podjetja Johnson & Johnson. Za veleposlanika ga je Trump imenoval na Melaniin predlog, gotovo pa je pomagala tudi njegova večmilijonska donacija republikancem. Sedaj v jedilnici ameriške ambasade v Londonu visi tudi slika Melanie in Suzanne na reklami za ekipo New York Jets.