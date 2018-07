Edina stena velikega terarija v vivariju ljubljanskega živalskega vrta, ki ni steklena, je zelene barve. Povsem zelen je bil minulo dopoldne tudi kameleon, skrit v zelenem listju ob zeleni steni.

»Res, da je kameleon zdaj zelen v zelenem okolju, a kameleoni barve ne spreminjajo glede na okolico, temveč glede na razpoloženje. Že v osnovi se barva od kameleona do kameleona razlikuje, odtenke pa prilagajajo tudi glede na temperaturo. Če je mrzlo, bodo bolj bledih, sivkastih barv,« je povedala oskrbnica vivarija Simona Buh in dodala, da se s spreminjanjem barve in vzorcev ti kuščarji med seboj tudi sporazumevajo. Če bi se kameleonji samec na primer srečal z drugim samcem, bi se obarval v bolj žive barve, začel bi odpirati usta in se morda celo postavil na zadnje okončine, medtem ko samice s spremembo barve sporočajo tudi, ali so pripravljene na parjenje ali ne.

Terarij ljubljanskega vivarija je trenutno dom treh kameleonov, starih približno osem mesecev: samički Maksi in Mandi si terarij delita s samčkom, ki na dodelitev imena še čaka. V naravi sicer samci in samice ne sobivajo, skupaj so le krajše obdobje v času parjenja, a ker so ti trije kameleoni bratje in sestre v terariju vlada družinska idila. »Če bi poskušali združiti kameleone iz različnih gnezd, bi bilo to težavneje,« pojasnjuje sogovornica.

Čeprav spreminjanje barve ni namenjeno kamuflaži, se znajo kameleoni dobro skriti v rastlinju. Če jih mi zaradi tega težje opazimo, pa imajo ti plazilci zelo dober pregled nad okolico. Oči lahko namreč obračajo v vse smeri in celo vsako posebej.