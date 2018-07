Rusko zunanje ministrstvo je navedlo, da so Friganasu izrazili »ostro nasprotovanje v povezavi z izgonom ruskih diplomatov in prepovedi vstopa še dvema drugima«. »To dejanje obravnavamo kot povsem neutemeljeno in brez podpore kakršnihkoli dejstev na grški strani,« so poudarili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

ZDA so obtožili, da stoji za to »protirusko odločitvijo grške vlade, ki je sovpadala z odprtjem vrha zveze Nato« v sredo. Izgon je v »neskladju z naravo naših dvostranskih odnosov in jim lahko resno škoduje«, so dodali.

Atene so v sredo sporočile zgolj, da so »sprejeli nujne ukrepe za zaščito svojih nacionalnih interesov« po vmešavanju ruskih uradnikov v spor o imenu Makedonije.