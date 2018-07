V odgovoru, pod katerega je podpisan podpredsednik stranke Marko Bandelli, so se Janši zahvalili za zaupanje, ki ga je izkazal s povabilom na pogovor o možnem koalicijskem sodelovanju s stranko SDS.

Med drugim pa so v odgovoru zapisali tudi, da je Stranka Alenke Bratušek oziroma njena predsednica pri prizadevanjih za večjo blaginjo Slovenije naredila veliko in da so zdaj pripravljeni na nove izzive. »Še kako dobro razumemo, kaj je odgovornost vlade, razumemo ustroj in pomen države in znamo jo voditi. Če smo to zmogli v času največje krize in Slovenijo rešili pred bankrotom in trojko, smo prepričani, da jo bodo znali voditi tudi v času izjemne gospodarske rasti, ki je tudi posledica ukrepov vlade pod vodstvom Alenke Bratušek,« so dodali.

Ob tem so izrazili prepričanje, da Slovenija v času, ko so »pred nami vsemi veliki izzivi«, potrebuje voditelje, ki so se v preteklosti že izkazali, ki so delali dobro za Slovenijo in vse prebivalce naše države.

Janša je povabila prvakom vseh parlamentarnih strank poslal po tistem, ko ga je predsednik republike Borut Pahor v četrtek tudi uradno seznanil z namero, da ga bo predlagal za mandatarja. Le v NSi in SNS pa so napovedali, da se bodo pogovorov udeležili.