Del Gosposvetske ceste do Župančičeve ulice naj bi odprli konec minulega tedna, a je dela tudi tokrat krojilo slabo vreme. Kot so za STA povedali na ljubljanski občini, bi ta del ceste za promet predvidoma lahko odprli v teku prihodnjega tedna.

Po odprtju prvega dela Gosposvetske bo sledil še del do Slovenske ceste, v zadnjem koraku pa še prenovljena Dalmatinova ulica do križišča z Miklošičevo cesto.

V času zapore Gosposvetske ceste mestni avtobusi vozijo po spremenjenih trasah, več informacij je na spletnih straneh Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Na Tivolski cesti so uredili začasno avtobusno postajališče, tista na Gosposvetski cesti in Dalmatinovi ulici pa so v času zapore ukinili.

Križišče Slovenske in Gosposvetske ceste je v tem času prevozno le za avtobuse LPP, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike dovoljenj za Slovensko cesto. Tudi na severnem delu Slovenske ceste, na območju Bavarskega dvora, velja spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri je izvoz možen le v smeri proti Tivolski cesti.

Našli veliko več kot so pričakovali

Arheologi so na Gosposvetski cesti odkrili bistveno več arheoloških ostankov, kot so jih sprva pričakovali. Tako je na območju severnoemonskega grobišča, na katerem se po besedah Martina Horvata iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana zgoščeno pojavljajo starokrščanski grobovi iz 4. stoletja, predvsem pokopi v sarkofagih, nazadnje presenetilo odkritje posvečenega prostora oz. pokopališke cerkve.

Kot je nedavno za STA povedal Horvat, gre za ostanke objekta z mozaikom in freskami po stenah. Ker je objekt porušen, so delce fresk našli v zasutju. Kraka objekta, ki leži pred gostilno Figovec, približno 20 metrov pred križiščem s Slovensko cesto, je po njegovih besedah mogoče umestiti v širino Gosposvetske ceste in merita med 10 in 12 metrov.

Arheologi so na območju Gosposvetske ceste pričakovali nekaj sarkofagov, a število odkritih sarkofagov, grobnice in zdaj še pokopališka cerkev so presegli vsa pričakovanja. »Ta koncentracija, vključno s tem objektom, kaže, da gre resnično za poseben del, vezan na starokrščansko dogajanje v mestu,« je poudaril Horvat.