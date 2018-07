Naredili bomo jasno mejo med javnim in zasebnim sektorjem. Obljuba, ki temelji na skoraj smešno napačnih definicijah: nasprotje javnega namreč ni zasebno, nasprotje javnega je tržno. Na trgu posamezni tržni subjekti trgujejo s sredstvi »iz žepa«, za svojo korist in za svoj račun. Javno pa je tedaj, kadar država organizira kolektivno financirane nakupe ter dejavnosti, zahteva, da se s temi sredstvi dosežejo določeni družbeni cilji, koristni za vse v družbi, in zato zahteva od izvajalcev doseganje teh ciljev, in ne uresničevanja profitnih ciljev. Javno organizirano dejavnost ima