Subjektiv: Polnoletnost ali kdo reže otrokom krila

Oče je vozil z velikim nahrbtnikom na ramenih, mama s srednjim, štiri ali pet let star sin pa z majhnim. Ko so razjahali svoja kolesa, so vsi trije odvezali svoje nahrbtnike, iz njih vzeli malico in vanj spravili že suhe dežne pelerine. Mami se ni zdelo potrebno sinu odvijati papirja, ga opozarjati, da mu sendvič lahko pade na tla, ali mu slačiti pelerine. Očetu tudi ne. Vprašanje za slovenski družinski kviz je, kje se je ta zgodba, ki sem ji bila po naključju priča, odvila. Na Slovenskem? Niti po pomoti. Na Danskem, se glasi odgovor, ki ne more presenetiti nikogar, ki je kdaj potoval po severnih, protestantskih deželah.