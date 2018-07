Žica, neoliberalizem, neobčutljivost za socialo, obravnava beguncev, Ksevt, smešno nizek proračun in minister za kulturo sestavljajo moj seznam zamer do Mira Cerarja. Ničesar od naštetega, in še kaj bi se našlo, mu ne oprostim.

Ker je prav in pravično, kot bi rekel vrhovni poveljnik slovenske vojske in kralj Instagrama, bi rada opozorila na nekaj, kar prav gotovo ni predmet koalicijskih pogajanj, še manj nemara kadrovskih tehtanj. MK, ministrstvo za kulturo. Ta mirujoča tvorba, prostor zlorabe položaja in kontradiktornih, profesionalno smešnih in škodljivih uredb in