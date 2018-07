Čeprav je postal slaven že za časa svojega življenja, osebno ni nikoli hrepenel po slavi. Navduševal se je tudi nad sodobno tehniko, na tem področju mu je uspelo nekaj inovacij. Pilotiral je vojaška letala, rad je imel tudi cestna vozila, posebej motorna kolesa. Ravno vožnja z motorjem ga je pri vsega 46 letih stala življenja, ko je nesrečno padel med izogibanjem dvema mladima kolesarjema. O njegovi smrti se je razpisal ves svetovni tisk, tudi slovenski.

Polkovnik Lawrence umrl London, 10. maja. c. Danes je v tukajšnji vojaški bolnišnici umrl znani angleški polkovnik Lawrence. V nezavesti je ležal 142 ur. Silno mnogo se jo pisalo o tem tajinstvenem človeku, enemu najboljših agentov angleške tajne obveščevalne službe (lntelligence Service), toda mnogo tega spada v kraljestvo legend. Lawrence se je rodil l. 1888 v Walesu in je bil po krvi in duševnosti Kelt in Irec. Z 20 leti je že odšel v Sirijo in vagabundiral med beduini tja do Evfrata ter študiral njihovo dušo. 1910 je bil drugič med Arabci, kjer je ostal dve dolgi leti. Zasnoval je takrat gigantičen načrt, da bo odtrgal Arabijo od Turčije, ustanovil posebno arabsko cesarstvo in ga poklonil kot dominijon angleškemu kralju. (…) Bil je velik Arabec, drzen avanturist, najboljši v Intelligence Servicu, romantičen organizator, ki mu jo usoda nanesla, da je umrl od banalne avtomobilske nesreče, on, ki je tisočkrat hladno gledal smrti v oči v arabskih puščavah, kjer je zasajal mejnike novemu angleškemu dominijonu. Slovenec, 20. maja 1935

Polkovnik Lawrence mrtev London, 20. maja d. Včeraj ob 8. zjutraj je umrl polkovnik Lawrence, ki je med svetovno vojno izvršil nešteto uslug antantnim vojnim silam. Njegova največja zasluga je bila ustanovitev svetovno znane angleške vojaške poročevalske službe »Inteligence Service«. Ta urad je Angležem pripomogel, da so z uspehom nastopili proti nemški podmorniški vojni, ker se je agentom »Inteligence Servicea« posrečilo, da so dobili v roke tajno knjigo nemške admiralitete, na podlagi katere so lahko rešili vsa radijska povelja, namenjena podmornicam. Njegova zasluga je tudi bila, da so se arabska plemena združila v kraljevino Irak. (…) Zelo toplo posmrtnico umrlemu polkovniku Lawrenceu je napisal tudi Winston Churchill. V nekrologu pravi ugledni britanski državnik med drugim: Mogoče bomo šele pozneje razumeli, da smo s polkovnikom Lawrenceom izgubili eno izmed najpomembnejših osebnosti naše dobe. Imel sem čast, da sem mu bil osebni prijatelj in sem ga dobro poznal. Mogoče britanski imperij že leta in leta ni doživel tolikšne izgube, ki bi se po svojem pomenu mogla primerjati s prerano smrtjo polkovnika Lawrencea. (…) Jutro, 21. maja 1935