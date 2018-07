Trajalo je le nekaj minut, da je objavo zalil val spletnega blata. Proticepilni aktivisti so ga napadli z očitki, da je plačanec farmacevtskih družb, nekateri so mu celo privoščili, da bi se otrok nalezel bolezni. »Zavedam se, da sem javna osebnost in da imajo moja dejanja posledice. Kaj takega pa nisem pričakoval,« je Zaytsev dejal časniku Guardian. Populistična vlada Italije je dala proticepilnim gibanjem nov zagon. Kmalu po objavi Zaytseva je ministrica za zdravje Giulia Grillo (Gibanje pet zvezd) napovedala, da starši v prihodnje ne bodo več obvezani k temu, da morajo pred vpisom v javno šolo predložiti zdravniško potrdilo, da je otrok cepljen zoper deset nalezljivih bolezni. Zakon je pred letom dni uvedla njena predhodnica Beatrice Lorenzin, v času, ko je državo zajela epidemija ošpic, v kateri je zbolelo 4885 ljudi. Letos so zabeležili 1700 primerov, štirje bolniki so podlegli tej izredno nalezljivi bolezni. Ustanovitelj Gibanja pet zvezd Beppe Grillo je znan dvomljivec glede smiselnosti cepljenja. Gibanje je leta 2015 predlagalo proticepilni zakon, pred marčevskimi volitvami pa so nekoliko omilili svoja stališča. Vodja gibanja Luigi Di Maio je tedaj trdil, da nasprotujejo zgolj temu, da se starše sili v cepljenje otrok. Ali bo zakon sprejet, bo odvisno tudi od Lige. Matteo Salvini je že nakazal, da bodo glasovali za sprejetje zakona. Razpravo o nujnosti cepljenja v Italiji spodjeda kriza zaupanja, opozarja Giovanni Orsina, profesor na rimski univerzi Luiss. »Če neki zdravnik reče, da morajo starši cepiti svoje otroke, ga ljudje ne dojamejo kot avtoriteto, temveč kot nekoga, ki prejema denar od podjetij, ki prodajajo cepiva.«