Pred gotovo smrtjo je skupina mladih Nemcev rešila na tisoče ljudi. Zdaj aktiviste nevladne organizacije Jugend Rettet (Mladi rešujejo) preiskuje italijansko pravosodstvo. Na krovu Iuvente je režiser Michele Cinque leto dni dokumentiral propadanje evropske migracijske politike. Premiera filma je zdaj potekala v času, ko nevladni reševalci ne smejo več na pomoč v Sredozemlje. Junija je Italija zaprla vsa pristanišča in jim prepovedala izplutje. Ta mesec je postal najbolj smrtonosen v letu 2018, 629 ljudi je utonilo na poti iz Afrike v Evropo. Ko se je Cinque leta 2016 vkrcal na predelano ribiško ladjo, ni mogel pričakovati dramatične zaostritve politične realnosti. Zato je njegov dokumentarec zanimivo pričevanje iz časa, ko je v Evropi še obstajala drugačna azilna politika. Nevladno organizacijo je jeseni 2015 ustanovil maturant Jakob Schoen s prijatelji. Z množičnim financiranjem so Berlinčani kupili ladjo in jo po latinsko poimenovali Mladost (Iuvente). Ko je posadka oktobra 2016 izplula iz Valette, o reševanju iz vode ni imela pojma. Na poti so še vadili oživljanje. Kar je bilo sprva mišljeno kot misija, v kateri bi javnost opozarjali na razmere v Sredozemlju, se je spremenilo v dolgotrajno reševalno akcijo, v kateri so mladeniči iz morja rešili 14.000 ljudi. Posadki Iuvente zdaj grozi obtožba italijanskega tožilstva, da je bila ladja nepravilno registrirana, ker je plula pod nizozemsko zastavo. »To je popoln nesmisel. Vsaka ladja mora na morju rešiti ljudi v stiski, ne glede na to, kje je prijavljena,« je na berlinski premieri filma opozoril član posadke Titus Molkenbur. Pričakuje, da bodo evropske države začele posnemati Avstralijo. »Dobro vemo, kam to vodi.«