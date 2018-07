V tem primeru ne zastopa proizvajalca pnevmatik, temveč največjo športno dinastijo Severne Irske: Robert, Joey, William in Michael Dunlop so legende cestnih dirk. Razen Michaela so vsi umrli na dirkališču. Njihov šport je ekstremno vratolomen, s hitrostmi do 300 kilometrov na uro se tekmovalci naganjajo čez zaprte lokalne ceste, skozi majhne kraje, mimo dreves in kamnitih zidov. Vsaka najmanjša motoristova napaka utegne biti njegova zadnja. Višek sezone je Tourist Trophy na otoku Man. Dirka po 61 kilometrov dolgi krožni progi velja za najbolj nevarno na svetu. In je obenem družinska zadeva Dunlopov, na njej so osvojili 49 zmag in 87 stopničk. Tudi William Dunlop je nameraval letos nastopiti na tekmi, saj mu je ta naslov še manjkal v prestižni zbirki. Pa je nato odpovedal udeležbo, ker se je njegovi partnerki zakomplicirala nosečnost. Dirkalnemu športu se kljub temu ni odrekel. V soboto se je udeležil tekme v bližini Dublina. Med treningom je padel tik pred ciljno ravnino. In ni več vstal. Z njegovo smrtjo se nadaljuje tragična serija, ki jo je začel njegov legendarni stric Joey, 26-kratni zmagovalec Tourist Trophy, je poročal Spiegel Online. Leta 2000 se je pri 48 letih smrtno ponesrečil na cestni dirki v Talinu. Bralci časnika Belfast Telegraph so ga 15 let kasneje razglasili za največjega športnika Severne Irske. Njegov brat Robert, oče Williama in Michaela, je preživel več težjih padcev. Zaradi poškodb si je moral sprednjo zavoro prestaviti na levo ročico, tik pod sklopko. Ta modifikacija je bila smrtonosna. Med dirko na Severnem Irskem je pritisnil napačno, padel in v bolnišnici podlegel poškodbam. Sin Michael se je vseeno udeležil tiste dirke. In zmagal. »Moral sem to storiti zanj. In mi je uspelo,« je dejal še zadnji živeči član motociklistične dinastije Dunlop.