Židan je Janši zaželel veliko sreče pri iskanju morebitnih partnerjev v upanju, da bodo v stranki SDS v prihodnosti »model političnega delovanja prepoznali tudi v sprejemanju različnosti, svobodomiselnosti, odprtosti in naprednosti«.

Po njegovih navedbah si Socialni demokrati ne znajo »predstavljati ustvarjanja odprte in svobodne družbe s skupinami, ki za dosego svojih parcialnih ciljev v naši družbi širijo strah in razdor, hkrati pa v lažnih novicah in diskreditaciji prepoznavajo legitimne modele lastnega političnega boja«.

Kot je zapisal v pismu, si v SD prizadevajo za pogoje za rast in blaginjo, da bo v Sloveniji od poštenega dela mogoče ne le dostojno, ampak tudi dobro živeti. »Samozavestna Slovenija, odprta za nove ideje, razvojne priložnosti in sodelovanje z vsemi, ki želijo graditi na vrednotah svobode, solidarnosti, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ni le naša želja, je tudi naše poslanstvo, naš program in naša naloga,« je dodal.

Ob tem je izpostavil, da bodo samozavestno Slovenijo v svobodni in solidarni Evropi gradili skupaj z vsemi, ki so se skozi svoja pretekla dejanja pokazali kot iskreni nosilci naprednih idej. »Sodelovali bomo z vsemi, ki partnerski odnos gradijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju, tudi takrat, ko se ne strinjamo,« je še navedel.