Fifa je v času zaključnega turnirja po koncu vseh tekem v skupinskem delu in na dvobojih na izpadanje opravila 626 dopinških preizkusov, 108 pa tudi v obdobju, ko na sporedu ni bilo tekem. Vsak nogometaš je bil v tem letu v povprečju več kot štirikrat izpostavljen nenapovedanemu dopinškemu nadzoru, nekateri igralci pa so morali kar osemkrat opraviti dopinški preizkus. Iz Fife so sporočili, da bodo vse odvzete vzorce hranili naslednjih deset let za morebitna dodatna testiranja.