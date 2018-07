»Sprijen, pokvarjen sistem je vame vrgel vse, kar je lahko ... dejal sem vam, da bom letal in sedaj sem tu,« so organizatorji navedli izjavo dojenčka Trumpa na twitterju.

Podporniki so se oblekli v varuške in varovali balon, ko so ga napihovali. Tega so nato peljali na leteči sprehod mimo parlamenta v središču Londona.

Ustvarjalci oranžnega balona so na svoji spletni strani zapisali, da so z njim želeli prikazati, da je Trump »velik, jezen dojenček z občutljivim egom in majhnimi rokami«. Nadaljevali so, da je rasističen demagog, ki ogroža ženske, priseljence in manjšine ter predstavlja moralno grožnjo svetovnemu miru.

Za balon so njegovi ustvarjalci kljub nekaterim kritikam dobili dovoljenje londonskih oblasti, nebo bo lahko krasil dve uri. Za napihljivo figuro so prejeli več kot 30.000 funtov (33.800 evrov) donacij, ker so zbrali več sredstev kot pričakovano, pa bodo z ostankom financirali turnejo po svetu.

Trump se bo danes zunaj britanske prestolnice sicer sestal z britansko premierko Thereso May, kasneje ga bo sprejela še kraljica Elizabeta II.

Poleg dopoldanskega preleta dojenčka Trumpa nad Londonom so popoldne načrtovani še drugi protesti, na katerih naj bi se zbralo več tisoč ljudi. Osrednji dogodek bo pohod skozi središče Londona, ki se bo zaključil na trgu Trafalgar.