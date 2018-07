Bakterija lahko povzroči listeriozo, ki ima podobne simptome kot gripa. Določene skupine potrošnikov, ko so starejše osebe, nosečnice, majhni otroci in osebe z oslabljenim imunskim sistemov, so bolj občutljive na infekcijo z listerijo, zato se lahko pri njih bolezen razvije še v hujši obliki, opozarjajo na upravi za varno hrano.

Ker ni mogoče izključiti kontaminacijo živil z bakterijo, so se posredniki živilske dejavnosti Greenyard v Sloveniji - Engrotuš, KZ Metlika, Vigros, Monsun, Lidl Slovenija, ETA Kamnik in Pekarna Pečjak odločili za umik in odpoklic proizvodov s trga.

Potrošniki naj živil ne zaužijejo, za vračilo izdelka pa naj se obrnejo na trgovino, kjer so ga kupili, oziroma prej navedene posrednike.