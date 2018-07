Kot so danes sporočili iz Adrie Airways, bodo s saabi izvajali predvsem polete na svojih rednih linijah, ne izključujejo pa tudi možnosti storitve najema letala s posadko (ACMI) tujim letalskim družbam.

"«Izjemno ponosen sem, da smo danes dosegli zelo pomemben mejnik v zgodovini Adrie Airways. Najnovejša pridobitev potrjuje naš trud, ki smo ga vložili v razvoj družbe vse od prevzema lastništva. Naša usmeritev je nadaljnja rast in krepitev. Verjamemo, da lahko tudi v prihodnje peljemo družbo v smeri poslovno stabilnega, močnega in pomembnega prevoznika v regiji s svetlo prihodnostjo,« je ob tem dejal direktor Adrie Airways Holger Kowarsch.

Pridobitev dodatnih letal pozdravlja tudi komercialni direktor družbe Christian Schneider, ki je poudaril, da biti konkurenčen v teh zahtevnih in dinamičnih tržnih pogojih zahteva od njih nenehno iskanje novih komercialnih priložnosti, predvsem pa nenehno izboljševanje obstoječih storitev. »Zadovoljstvo naših potnikov je naša prioriteta in s pridobitvijo šestih dodatnih letal bomo to obljubo brez dvoma lahko opravičili,« je še dodal.