Ötzi tik pred smrtjo jedel kozoroga, jelena in žito

Znameniti Ötzi, ki je živel pred 5300 leti, je v dneh pred smrtjo jedel kozoroga, jelena in žito enozrnico ter s tem zaužil veliko maščobe, so v analizi vsebine njegovega želodca ugotovili mednarodni znanstveniki. Meso kozoroga in jelena je bilo tudi sicer redno na jedilniku ledenega moža, so sporočili.