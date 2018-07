Financiranje vodnih projektov je pomembna prioriteta, ki je trenutno preveč zanemarjena, ker je ljudje ne dojemajo kot politično pomembno vprašanje, ampak kot tehnično vprašanje za strokovnjake. Türk opozarja na to, da je usihanje vode v Čadskem jezeru eden od razlogov za nastanek teroristične skupine Boko Haram, ki je po svetu najbolj znana po ugrabljanju deklet v Nigeriji in okolici.

Boko Haram prav tako povzroča begunske valove iz Nigerije in sosednjih držav. »Pomanjkanje vode povzroča hude socialne napetosti, sledijo vojne in potem migrantski valovi proti Evropi. Za zajezitev migracij, ki so dosegle neverjetne razsežnosti, se mi zdi pomembno globlje razumevanje razlogov, zakaj sta dostop do vode in pametno upravljanje z vodnimi viri pomembna,« je dejal Türk, ki je bil v New Yorku kot predsednik Globalnega visokega panela za vodo.