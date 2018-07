Ministrstvo je sporočilo, da 11 otrok ne more nazaj, ker so starši resni kriminalci, na primer morilci, posiljevalci in podobno. Starše 12 otrok so že izgnali iz ZDA in se jih ne trudijo najti, za sedem otrok ne vedo, kje so njihovi starši, en otrok je žrtev zlorabe in ne gre k staršem, drugi ne sme, ker ima eden od staršev nalezljivo bolezen, za tretjega pa že leto dni ne vedo, kdo je in kam sodi.

Ločeno od staršev je sicer skupaj zaprtih do 3000 otrok.

»Povsem jasno je, da so bili otroci odvzeti staršem brez kakršnega koli načrta, da se jim vrnejo. S tem je vlada uničila več tisoč življenj staršev in otrok,« je v četrtek izjavila demokratska senatorka iz Kalifornije Dianne Feinstein.