Pojasnil je, da se mu zdi pomembno, da volilna opravila začnejo teči izven počitniškega časa, ker so prav prve dni izjemno zahtevne z vidika logistične priprave na same volitve.

»Potrebno je pripraviti in sestaviti volilne odbore in zato se mi zdi izjemno pomembno, da imajo vsi tisti, ki sodelujejo pri pripravi lokalni volitev, ustrezno in dovolj časa, da te stvari naredijo čim bolj v miru,« je dejal.

Kot je povedal, bodo lokalne volitve izvajale občinske volilne komisije s pomočjo Državne volilne komisije (DVK). Slednja je že pripravila in izdala obrazce za izrekanje podpore potencialnim kandidatom za občinske svetnike in župane. Te se tako že lahko izpolnjuje, na upravnih enotah pa jih bo mogoče overiti po 3. septembru. Od danes naprej je mogoče zbirati tudi že soglasja h kandidaturam.

Po besedah predsednika DZ sicer lokalne volitve veljajo za najzahtevnejše volitve, tudi tehnično, poleg tega so izjemno pomembne za sam razvoj Slovenije. »Prav lokalna samouprava, konkretneje občine, so tiste, ki najbolj intenzivno in najučinkoviteje odpravljajo regionalne razlike v Sloveniji,« je poudaril.