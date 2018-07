Domžalčani so se na letošnjo evropsko pot podali v Bosni in Hercegovini, kjer so se pomerili z dokaj enakovrednim tekmecem. Pred povratno domačo tekmo so si zagotovili neodločen izid, čeprav jim je po prvem polčasu kazalo še precej bolje.

Uvod je pripadel slovenski ekipi, za začetek sta domačega vratarja preizkusila Lovro Bizjak in Shamar Nicholson, streljal je tudi Agim Ibraimi, a pravega učinka takrat še ni bilo.

Gostje so se prvič razveselili v 12. minuti, ko so izvedli akcijo po desni strani. Podajo Zenija Husmanija je Adam Gnezda Čerin podaljšal še do Bizjaka, ta pa je žogo je s kakšnih 11 metrov poslal v mrežo.

Tudi v nadaljevanju so bili boljši domžalski nogometaši, vodstvo pa so povečaili še pred odmorom. V 25. minuti je najprej Gnezda Čerin lepo podal v kazenski prostor, kjer pa žoge nista najbolje sprejela ne Bizjak ne Nicholson. A že minuto zatem je bil v vlogi podajalca Bizjak, podal je do Daria Melnjaka, ta pa je z močnim udarcem še drugič matiral vratarja Luko Bilobrka. Šele po dveh prejetih golih so postali domači nekoliko nevarnejši, a so se gostje do konca 45. minute uspešno branili.

Nekoliko slabše pa so začeli drugi polčas, saj so nogometaši Širokega že v 47. minuti znižali. Domžalčani so izgubili žogo, potem pa je Tomislav Turčin prodrl pred njihov gol in sam dokončal delo ter ugnal vratarja dejana Miliča.

Kljub prejetemu zadetku so Domžale obdržale pobudo, poskušala sta še Nicholson in Gnezda Čerin, v 62. minuti pa zelo lepo priložnost imel še Matija Širok, a je vratar njegov strel ubranil. Izid pa se ni spremenil vse do nekaj minut pred koncem.

Še v 85. minuti je namreč kazalo, da bo slovenska ekipa domov odnesla poln plen, nazadnje pa so se morali gostje zadovoljiti z nedoločenim izidom in vseeno dragocenima zadetkoma v gosteh. Za končni izid je poskrbel isti igralec Širokega kot za prvi gol, spet so imeli domači protinapad po napaki tekmecev in spet je Turčin akcijo uspešno končal za 2:2.

Zmagovalec tega dvoboja bo v 2. krogu igral kvalifikacij z rusko Ufo.