»Bilo bi sramotno, če bi Primoža pustili zadaj,« je po šesti etapi kolesarskega Toura pripomnil Rogličev kapetan Steven Kruijswijk. Dokaz, kako veliko so v ekipi LottoNl-Jumbo stavili nanj. Na vzpetini Mur de Bretagne je končal na desetem mestu, v skupinici s tremi sekundami zaostanka za junakom Ircem Danielom Martinom (UAE Emirates). Pričakovali so več, a glede na okoliščine se je dan končal skoraj sanjsko.

Ključni trenutek se je zgodil sto kilometrov pred ciljem. Konji belgijske Quick.step so ob bočnem vetru razbili glavnino in se poskušali otresti nekaterih favoritov za etapno zmago. Roglič je zamudil in ostal z velikim delom ekipe celo v tretji zasledovalni skupini. K sreči je druga zasledovalna skupina ujela prvo, potem na čelu ni bilo več interesa (BMC, SKY, Bora), da se znebijo Rogliča. Po 30 kilometrih divjega lova je skupina, v kateri je bil tudi Kristijan Koren, nadoknadila poldrugo minuto zaostanka. V takih situacijah gre za taktična razmerja med interesi ekip. S tem so v nizozemski ekipi pokazali, kako verjamejo v Rogliča. »Želeli smo, da ostane zraven čim dlje. Posebno zato, ker smo upali, da lahko tudi zmaga. Veter nas je presenetil, vendar smo se precej hitro rešili,« je situacijo opisal predpostavljeni kapetan Kruijswijk, ki je včeraj zaostal nekaj sekund za Rogličem.

Ob tegobah z vetrom in lovom je Roglič potem še padel na cestnem otoku. Zasavec je najprej kar med spremljevalnimi avtomobili lovil bidone (reakcija manj izkušenih), šele nato je menjal kolo. Tudi tedaj je imel srečo, da glavnina ni vozila na polno. Vse to ga v zaključku ni zmedlo. Bil je spredaj ob vseh specialistih za kratke vzpetine od Alaphilippa, velemojstra Sagana in rumenega Van Avermaeta. »Glede na vse je rezultat Primoža zelo dober. Mislim, da je bila to dobra šola in bomo v naslednjih dneh še toliko previdnejši,« je opozoril Rogličev športni direktor Frans Maassen.

Rogla po najbolj selektivni etapi prvega tedna kljub zapletom ostaja v družbi najpomembnejših mož (Froome, Uran, Valverde, Porte, Yates, Nibali) kot 18. v skupnem seštevku. Sledita sprinterski etapi, v nedeljo tlakovani kolovoz Roubaixa, v torek Alpe. Težave je imel tudi del »kapitanov« (Dumoulin, Bardet, Fuglsang) in plačal veliko višjo ceno. »Vsi smo vedeli, da bo to dan med življenjem in smrtjo. Mislim, da smo jo dobro odnesli,« je bil zadovoljen Štangljev prvi mož Vincenzo Nibali (14. mesto). Mimogrede: z delom ekipe Bahrain Merida, ki vozi na dirki po Avstriji, je Matej Mohorič osvojil drugo mesto v šesti etapi.