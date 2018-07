Nogometašem Olimpije se je tretje leto zapored ponesrečila evropska uvertura. Preračunljivi in favorizirani Qarabag je v Stožicah izkoristil edino resno priložnost in se po zmagi z 1:0 približal napredovanju v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. Olimpija se lahko tolaži, da je bila enakovredna uglednemu azerbajdžanskemu tekmecu in nič več.

Olimpija premalo drzna Slovenski prvaki bodo prihodnjo sredo v vročem Bakuju lovili senzacionalno zmago brez napadalcev in razpoloženih strelcev. Novinec na ljubljanski klopi Ilija Stolica se je uštel že pred debijem, ko je zunaj igralskega kadra pustil Andreja Vombergarja. Ker se bo Abass Issah hladil zaradi nespametnega udarca za rdeči karton, Andrije Kaludjerovića pa ni v trenerjevih kombinacijah, bo Olimpija na povratni tekmi v konici napada še tanjša kot v Stožicah, ko ni sprožila resnega strela na vrata Qarabaga. Azerbajdžanci se v Ljubljani niso predstavili v najmočnejši zasedbi, a so bili vseeno dovolj spretni in potrpežljivi, da so ulovili pomembno zmago. Olimpiji ni pomagalo, da je bila tekmovalna in enakovredna v posesti žoge, saj brez drznosti okoli kazenskega prostora sploh ni izzivala zmage. Olimpija znova plačuje visoko ceno, ker je pred začetkom sezone za polovico skrčila šampionski kolektiv, ki je pred poldrugim mesecem osvojil dvojni slovenski naslov. Okrepitve so na prvi uradni tekmi sezone pokazale manj kot odslovljeni tujci z dodano vrednostjo (Čanađija, Apau, Alves, Uremović…). Navijači v Stožicah so z glasnimi žvižgi pospremili taktični potezi trenerja Stolice, ko je zamenjal solidna Savića in Kronavetra, namesto da bi na klop poklical premalo aktivna Putinčanina in Avramovskega. Mladi srbski trener na premieri ni izpolnil zahtev predsednika Milana Mandarića, ki si želi videti navdahnjeno Olimpijo z mladimi domačimi igralci, kar je bil eden od razlogov za zamenjavo uspešnega trenerja Igorja Bišćana. Hrvat je svojo pot v Ljubljani pred letom dni tako kot Stolica začel z evropskim porazom, nato pa konkurenčnemu Mariboru speljal obe lovoriki. Če se bo Olimpija iz Bakuja vrnila praznih rok, jo zaradi prenovljenega sistema Uefe čaka popravni izpit v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Nasprotnik bo severnoirski prvak Crusaders, ki je na prvi oviri za uvrstitev v ligo prvakov z izidom 0:7 pogorel proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu.

Zmagi Mariborja in Rudarja Zabiti je treba. Premoč gor ali dol, v kvalifikacijah bolj kot vtis štejejo goli. Tako je, če si v vlogi nosilca, kar sta včeraj v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo na različna načina ugotovila Maribor in Rudar. Mariborčani iz Tirane prinašajo minimalno, a pomembno zmago, Velenjčani pa z gigantsko popotnico že lahko pogledujejo k dvoboju s Steauo. Vijoličasti so naleteli na pogumnega nasprotnika. Partizani, lani petouvrščena albanska ekipa, na trdem in vročem igrišču ter z žogo, ki jo je Mitja Viler označil za čudno, ni bil lahek tekmec. Vseeno so se ob polčasu Mariborčani lahko držali za glavo: Martin Milec je s par metrov zgrešil prazen gol, Martin Kramarič pa v prodoru ni kronal premoči. Ob taktični nadvladi je odločil gol, ki ga je takoj v nadaljevanju zgaral Gregor Bajde, ko je po protinapadu odvzel žogo, pomeril in zadel. »Škoda, da nismo zabili še enkrat. Ampak boljše en gol kot noben,« je po tekmi povedal Bajde. Ker pobude Maribor ni znal kronati, je Jasmin Handanović z obrambo nevarnega strela Besharta Abdurahimija (raz)rešil tekmo. Rudar je imel premoč že v prvem delu, saj se je Tre Fiori prišel krčevito branit, a prišel do svoje priložnosti, ko je Rudar že gradil svoje. Toda ko je padel prvi gol, so kmalu padli še vsi ostali. Kanonada golov za razmislek knapov, kako se čez dva tedna lotiti Steaue. »Ekipa je dobro sodelovala tako v napadu kot obrambi, ampak počakajmo še na povratno tekmo,« je povedal Milan Tučić, strelec dveh golov.

Olimpija – Qarabag 0:1 (0:0) Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog, prva tekma. Strelec: 0:1 Guerrier (79). Stadion Stožice, gledalcev 5000, sodnik: Visser (Belgija) – 6, rumeni kartoni: Putinčanin; Garajev, Guerrier, Gusejnov, rdeča kartona: Issah (85), Garajev (90, drugi rumeni karton). Olimpija: Ivačič 6, Bagnack 6, Gajić 5,5, Kronaveter 6,5 (od 81. Brkić –), Issah 4, Zarifović 6, Štiglec 6, Putinčanin 5,5, Savić 6 (od 71. Črnic 6), Tomić 6,5, Avramovski 5 (od 88. Boateng –), trener: Stolica 6. Qarabag: Vagner –, Garajev 5, Medvedev 6, Michel 6, Madatov 6, Zoubir 6 (od 90. Sadigov –), Ozobić 6 (od 63. Quintana 6,5), Rzezniczak 6, Hüseynov 6, Guerrier 7, Dinijev 6 (od 46. Slačev 6), trener: Gurbanov 6,5. Igralec tekme: Donald Guerrier (Qarabag). Streli v okvir gola: 2:3, streli mimo gola: 2:3, blokirani streli: 5:0, koti: 5:5, prepovedani položaji: 2:3 prekrški: 16:22, posest žoge (v odstotkih): 49:51.

Partizani – Maribor 0:1 (0:0) Kvalifikacije za evropsko ligo, 1. krog, prva tekma. Strelec: 0:1 Bajde (50) Stadion Selman Stermazi, gledalcev 1300, sodnik: Brisard (Francija), rumena kartona: Trashi; Dervišević. Partizani: Hoxha, Ibrahimi, Belica, Gojković, Kalari (od 57. Bardhi), Trashi, Mala (od 74. Abdurahimi), Telushi, Hila, Asani, Progni (od 64. Nikolić), trener: Gega. Maribor: Handanović, Milec, Šuler, Ivković, Viler, Vrhovec, Dervišević, Kramarič (od 64. Hotić), Bajde (od 87. Vršič), Tavares (od 80. Tavares), Zahović, trener: Milanič. Igralec tekme: Gregor Bajde (Maribor). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 2:5, blokirani streli: 0:0, koti: 6:2, prepovedani položaji: 1:0, prekrški: 4:7, posest žoge (v odstotkih): 46:54.