Letos po Kolpi ne plavajo rožnati plamenci, temveč so hit poletja še večji samorogi. V resnici so že tako ogromni, da jih očetje ob vsej drugi plažni krami komaj privlečejo na obalo, da bi se z njimi namakale njihove male princeske. Poleg tega po morju, rekah in bazenih plavajo še malo odgriznjeni krofi, sladoledne lučke in kosi lubenic, ki so poleg že omenjenih samorogov letošnja napihljiva vodna moda.

Že prihodnje leto pa se bo kaj lahko vse spremenilo. Na trg prihajajo rožnate napihljive krste. S pokrovom, da vas med lebdenjem na gladini ne opeče sonce. Idejo za rožnate krste sta dobila dva kanadska oblikovalca. Tri leta sta preizkušala prototipe, da sta nazadnje našla popolno obliko krste, ki kopalca drži nad vodo. Ko sta jo predstavila na spletu, sta požela val odobravanja. Zdaj na Kickstarterju zbirata sredstva, da bi jih lahko začela masovno izdelovati. Samo upamo lahko, da jima ne bo uspelo. Sicer bo prihodnje poletje po Kolpi plavala rožnata napihljiva krsta. Res neokusno.