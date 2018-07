Ameriška teniška igralka Serena Williams je upravičila vlogo favoritinje in se uvrstila v finale Wimbledona. Sedemkratna zmagovalka je bila po 70 minutah s 6:2 in 6:4 boljša od Nemke Julie Görges. Američanka stopnjuje svoje igre, najboljšo je pokazala prav včeraj. »Uživam vsak trenutek. Ne glede na razplet bom ponosna, da sem se manj kot leto po rojstvu hčerke uvrstila v finale,« pravi Serena Williams. Da bo jutrišnji finale enak kot predlanski, je s prepričljivo zmago nad Jeleno Ostapenko poskrbela Angelique Kerber.

Angelique Kerber in Jelena Ostapenko sta se pomerili sploh prvič, Nemka pa je Latvijki odčitala teniško lekcijo. Pokazala ji je, kako se zmaguje v najpomembnejših dvobojih. Angelique Kerber je imela natančno izdelano taktiko, kako do uspeha, ter se je je držala brez odstopanj. Igrala je potrpežljivo, vrhunsko se je gibala ter bila ravno prav agresivna, da je Latvijki sporočala, da se ne bo le branila. Na drugi strani je Jelena Ostapenko vse stavila na napad, delala neizsiljene napake, mnoge med njimi nepotrebne. Čeprav je Latvijka lani v Parizu že zmagala na turnirju največje četverice, se še vedno ne more upreti skušnjavi, da vsako žogico udari na polno. Marsikatero med njimi bi lahko z bolj kontroliranim udarcem prav tako zaključila.

Kerberjeva je pri vodstvu s 6:3 in 5:1 že po 56 minutah servirala za dvoboj. Tedaj je pokazala kanček bojazni, saj je prvič v dvoboju izgubila dve igri zapored ter pri vodstvu s 5:3 rešila dve žogici za odvzem servisa. »Vedela sem, da se Jelena nikoli ne vda. Zavedala sem se, da se moram boriti do zadnje točke, da moram razmišljati o vsakem udarcu posebej, ne o igri ali nizu. Lepo je biti znova v finalu, kar mi lani ni uspelo niti enkrat. Ne obremenjujem se s tekmico v finalu, vem pa, da bom dala vse od sebe,« napoveduje Angelique Kerber.

Đoković – Nadal 26:25

Osem minut manj kot pet ur sta se za uvrstitev v polfinale borila Rafael Nadal in Juan Martin del Potro. Španec je zapravil priložnost v drugem nizu, v katerem je imel v podaljšani igri štiri zaključne žogice, a je podlegel pritisku. To je bilo najopazneje, ko je na zaključno žogico naredil dvojno napako. V nadaljevanju dvoboja je plačal visok davek. V izenačenem dvoboju, polnem preobratov, »bomb« z obeh strani ter mojstrovin, je bil uspešnejši Nadal, ki se je po sedmih letih uvrstil med najboljšo četverico wimbledonskega turnirja. Nagrada za uvrstitev v polfinale z izjemo zaslužka 636 tisoč evrov ni bila nič kaj prijazna, saj se bo Nadal danes na osrednjem igrišču pomeril z Novakom Đokovićem.

Srb v Londonu doživlja najlepše trenutke po vrnitvi na teniška igrišča, potem ko je lani zaradi poškodbe komolca izpustil drugi del sezone. Po prikazanem na petih dvobojih je za mnoge prvi favorit za osvojitev lovorike, ki bi bila že njegova četrta na igriščih All England Cluba. O Đokoviću v superlativih govorijo teniški strokovnjaki, med njimi so bile najbolj slišne besede Andyja Murrayja, ki med Wimbledonom opravlja vlogo strokovnega komentatorja na britanskem BBC. Murray pravi, da je Đoković zrel za nove lovorike in da v njegovi igri ni pomanjkljivosti, s katerimi bi ga lahko tekmeci presenetili. Pred današnjo polfinalno poslastico se zdi, da je lahko največja ovira za Đokovića prav on sam. Srb je imel letos v Londonu nekaj besednih dvobojev z občinstvom, ko je v tretjem krogu igral proti domačinu Kylu Edmundu, in sodnikom, ko se v četrtfinalu proti Nišikoriju ni strinjal z dvojnimi merili opozarjanj po nešportnem vedenju. Zato bo bržčas na »domačem« terenu igral Španec. Nagrada za zmagovalca bo lepa, saj ga v finalu ne bo čakal Roger Federer, temveč zmagovalec dvoboja med Johnom Isnerjem in Kevinom Andersonom. Pa še to: Isner proti Andersonu v medsebojnih dvobojih vodi z 8:3, Đoković proti Nadalu pa s 26:25.