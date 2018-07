Mariborski nogometaši so z odliko opravili delo na svoji uvodni mednarodni preizkušnji v tej sezoni in na prvi tekmi drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini na kolena položili tekmece iz albanske prestolnice. Edini gol na tekmi je pred 1300 gledalci dosegel Gregor Bajde, odločitev o napredovanju pa morajo potrditi čez teden dni v svojem Ljudskem vrtu.

Slovenski podprvaki so v prvem polčasu nadzorovali tekmece iz Tirane. Prvi so že v drugi minuti sicer zagrozili gostitelji, a je bil Jasmin Handanović v pravem trenutku na pravem mestu, v nadaljevanju pa so bile bolj ali manj vse niti igre v nogah Darka Milanića. Le dve minuti kasneje je po lepi podaji Mitje Vilerja z leve strani Martin Milec za las zgrešil domača vrata.

V nadaljevanju so Mariborčani potrpežljivo čakali na svoje priložnosti. Prvo so dočakali v 21. minuti, po kombinirani akciji se je v lepi priložnosti znašel Martin Kramarič, njegov strel pa je zaustavil domači vratar Alban Hoxha. V 34. minuti je Luka Zahović z glavo streljal prek vrat po predložku Milca, le dve minuti kasneje pa se je po strelu Brazilca Marcosa Tavaresa znova izkazal domači vratar.

Drugi polčas začeli z golom Milanićevi izbranci so na najboljši možni način odprli drugo polovico tekme, že v peti minuti nadaljevanja je v polnem sijaju zablestel Gregor Bajde, ki je najprej odvzel žogo tekmečevemu igralcu, po samostojnem prodoru pa z natančno odmerjenim strelom svoje soigralce popeljal v vodstvo z 1:0. Po prejetem golu so Albanci zaigrali nekoliko bolj odločno, a Mariborčani se niso dali, še naprej so bili več pri žogi in imeli nadzor nad njimi in se iz Tirane vračajo s pomembno zmago.

Rudar si je »že« zagotovil napredovanje Rudar iz Velenja je evropsko pot začel kot izrazit favorit. Tekmec v prvem krogu kvalifikacij evropske lige je namreč skromni sanmarinski Tre Fiori, ki je doslej vselej izpadel v prvem kvalifikacijskem krogu evropskih tekmovanj, letos pa je v predkvalifikacijah pa je tokrat izločil valižanski Bala Town. Domači nogometaši so potrebovali skoraj tretjino tekme, da so teoretično prednost spremenili v zadetek. Imeli so terensko premoč od začetnega žvižga sodnika, pred vratarjem Giorgijem Pizzolatom sta bila najbolj aktivna Damjan Trifković in Milan Tucić, a dolgo nista zadela cilja. Gostje so se branili, imeli pa so priložnost v 28. minuti, ko je moral po nezbranosti domače obrambe posredovati vratar Marko Pridigar. Prvi gol so Velenjčani dosegli po 33 minutah tekme, strelec pa je bil Tucić. Kljub premoči je to ostal edini Rudarjev zadetek v tem delu igre.