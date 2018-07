Skoraj sočasno z junijskim odprtjem zgornjega dela živalskega vrta, ki je bil po žledolomu za obiskovalce štiri leta zaprt, zdaj pa tam bivajo jeleni in losi, urediti pa nameravajo tudi trojno letalnico za sove, so v Živalskem vrtu Ljubljana objavili javni razpis, s katerim so se lotili iskanja izvajalca gradnje nove ograde za leve. Kralja živali pod Rožnikom namreč ni že vse od leta 2013, ko je poginila levinja Simba.

Na razpis je pravočasno prispela le ponudba podjetja Resal iz Vač, ki je vrednost projekta ocenilo na skoraj 766.000 evrov z davkom. V živalskem vrtu so podjetje povabili na pogajanja. Po pogajanjih je ponudbena cena padla na dobrih 609.000 evrov z davkom, v živalskem vrtu pa so se odločili, da ureditev ograde za leve zaupajo edinemu ponudniku, ki se je pravočasno prijavil na razpis.

Del ograde bo tudi porodnišnica Nova ograda bo umeščena nedaleč od osrednjega bajerja, na območju, kjer so še do nedavnega bivale alpake. Te so medtem že premestili v ogrado nedaleč od bazena z morskimi levi. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo ograda za leve velika nekaj več kot 170 kvadratnih metrov, območje pa bo urejeno kot afriška vas, z afriško hišo za obiskovalce in objektom za leve. Objekt bo imel tri sobe za leve, velike po dvanajst kvadratnih metrov, prostor za trening in dnevno sobo za leve, v živalskem vrtu pa si očitno želijo samčka in samičko, ki bosta poskrbela za mladiče. Eden od predvidenih prostorov je namreč porodnišnica. Sobe za leve bo notranji hodnik povezoval z zunanjim bivalnim prostorom ograde z bazenom za leve. Ob ogradi bo tudi lesen nadstrešek oziroma afriška hiša, kjer bosta obiskovalcem na voljo predstavitev leva in afriške vasi. Izvajalcu razpisna dokumentacija nalaga, da morajo biti dela končana do 30. septembra.