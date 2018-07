Med rednim remontom šestega bloka šoštanjske termoelektrarne je bilo v minulih dveh mesecih opravljenih kar nekaj del in garancijskih popravil, načrtovanih prav za čas remonta, v katerega je bilo vpetih 250 ljudi.

Med mirovanjem šestega bloka je varno in zanesljivo oskrbo z električno in toplotno energijo zagotavljal četrti blok, ki pa so ga minuli teden, kmalu po končanem remontu, po 46 letih obratovanja zaradi njegove dotrajanosti in ekološke ter tehnološke zastarelosti dokončno ustavili.

Pripravljeni na novo okoljsko zakonodajo »Trenutno še poteka revitalizacija petega blok, ki bo predvidoma končana konec tega meseca, ko bodo tudi ta blok lahko znova priključili v omrežje, s tem pa se bodo emisije, natančneje izpust dušikovih oksidov v okolje, v prihodnosti zmanjšal za polovico,« napoveduje direktor TEŠ Arman Koritnik. Dodaja, da bodo v TEŠ novo okoljsko zakonodajo, ki bo začela veljati čez nekaj let, pričakali povsem pripravljeni. Kot še pravi Koritnik, šesti blok deluje zelo stabilno, v primerjavi z nekaterimi podobnimi po svetu, ki stojijo tudi po dve ali tri leta. »Šesti blok obratuje tako rekoč ves čas, odpravljali smo le napake, ki se pokažejo s časom,« še pove Koritnik, ki se nikakor ne strinja s tistimi, ki menijo, da so bila nekatera dela slabo opravljena. Samo lani je šesti blok proizvedel 3132 gigavatnih ur elektrike, kar je nekaj manj od načrtovanih 3458, še vedno pa v TEŠ proizvedejo dobro tretjino vse električne energije, ki je v Sloveniji porabimo.