Vodstvo UKC je svoje pomisleke o nameri, da naj bi pogodbe z Američani sklenil nacionalni inštitut, račune pa plačal UKC Ljubljana, zapisalo v pismu, ki ga je naslovilo na ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni in svet zavoda. Na ministrstvu za zdravje so po prejemu pisma vodstvo UKC Ljubljana danes povabili na pogovor, je ob robu današnje slovesnosti ob predaji nove opreme za transport kritično bolnih otrok povedal prvi mož Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Šabeder.

Kot je pojasnil, so želeli s pismom opozoriti na »potencialne posledice finančnih okvirov pogodbe z ameriškimi zdravniki«. Ocenjujejo namreč, da stroški, povezani z obiskom ameriških zdravnikov, lahko pripeljejo do destabilizacije drugih enot oz. celotnega UKC Ljubljana.

Šabeder je potrdil, da tudi med zaposlenimi v hiši narašča nezadovoljstvo zaradi visokih plačil, obljubljenih ameriškim zdravnikom. O tem so se v sredo pogovarjali tudi z zdravniškim sindikatom Fides.

Predsednik sindikata Konrad Kuštrin je bil v izjavi za STA kritičen do načina reševanja situacije na področju otroške kardiologije. Opozoril je, da Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni nima niti finančnega načrta niti dodeljenega programa s strani ZZZS. »Zdravnikom nimajo iz česa plačati,« je opozoril, ob tem pa izpostavil tudi vprašanje, zakaj se istočasno postavljata dva centra za otroško kardiologijo - v UKC Ljubljana in na nacionalnem inštitutu, ko pa je bilo že večkrat povedano, da v Sloveniji ni dovolj otrok s srčnimi napakami niti za en center.

Cene zaradi nastale situacije višje

Vodstvo UKC Ljubljana se je v sredo z vodstvom nacionalnega inštituta dogovorilo, da bo vse pogodbe o delu z ameriškimi zdravniki sklepal inštitut, UKC Ljubljana pa bo pogodbo sklenil s hrvaškim kardiologom, za katerega čakajo še zeleno luč ministrstva za zdravje. V UKC Ljubljana so ministrstvo opozorili, da bo plačilo za ameriške zdravnike, ki ga je predlagal nacionalni inštitut, zagotovil pa naj bi ga UKC Ljubljana, daleč presegalo stroške, ki jih imajo zdaj s češkimi strokovnjaki.

Strošek dela ameriških zdravnikov bo tudi kar nekajkrat višji tudi od plačila, ki ga bo prejel hrvaški zdravnik. »Njegovo plačilo je opredeljeno za efektivne ure, in sicer 23 evrov za efektivno uro in štiri evre za uro pripravljenosti. To je znotraj okvirov plačnega sistema slovenskih zdravnikov,« je danes pojasnil Šabeder.

Ob tem pa je dodal, da je »situacija prišla do neke točke, ko so cene na trgu - ob iskanju pomoči v zadnjem trenutku, bistveno višje kot bi bile sicer«.

Z ministrstva za zdravje pa so danes na vprašanja STA zapisali, da je nacionalni inštitut že sklenil svetovalno pogodbo z zdravnikom iz ZDA za konzultacije, svetovanje, izobraževanje in vzpostavitev procesov za delovanje inštituta, in sicer za obdobje od 7. do vključno 15. julija, v vrednosti 22.829,23 evra bruto bruto. Ta ameriški zdravnik se je v UKC Ljubljana že seznanil s procesi dela, spoznaval prostore, opremo in sodelavce ter je na razpolago za konzultacije ostalim zdravnikom. Pripravil bo tudi poročilo s predlogi za vzpostavitev delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni.

Pojasnili so še, da bo inštitut zaposlil štiri zdravnike, nosilce dejavnosti, ter enega ali dva sodelavca v strokovni službi inštituta. Ministrstvo pa jim bo skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Nacionalni inštitut bo po pojasnilih ministrstva nadaljeval z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za normalno njegovo delovanje. S prenosom kliničnega dela bo sklenjena tudi pogodba z ZZZS. Niso pa odgovorili na vprašanje, ali se bo program z UKC Ljubljana prenesel na nacionalni inštitut ali pa bodo inštitutu dodelili dodaten program.