Zelo dobro je nastopil tudi Primož Roglič; slovenski kolesar ekipe LottoNL Jumbo je kljub številnim težavam, ko je sredi etape lovil vodilno skupino in pozneje moral še zamenjati kolo, prišel v zadnje kilometre z najboljšimi, etapo pa je končal kot deseti s tremi sekundami zaostanka za zmagovalcem.

Skupno je v vodstvu ostal Van Avermaet (BMC), ki ima tri sekunde naskoka pred Britancem Geraintom Thomasom.

Odločitev o zmagovalcu je na etapi, ki je imela nekaj težkih vzponov po slabih cestah, te so tudi prispevale k osipu pri favoritih (težave sta imela predvsem Tom Dumoulin in Romain Bardet, zaradi okvar kolesa oziroma predrtih zračnic sta ostala brez boja za visoka mesta), padla ob koncu. V zadnjem kilometru je bila vodilna skupina pripravljena za zadnje dejanje, najbolje pa je položaj izkoristil Irec. Ta je skočil naprej že kakšnih 800 metrov pred ciljem in si privozil ravno dovolj prednosti, da ga tekmeci v zadnjih dvesto metrov niso mogli več ujeti.

Za irskega kolesarja je bila današnja etapa vrnitev na mesto zamujene priložnosti - leta 2015 je imel zmago na istem zaključnem delu že v žepu, a ga je takrat premagal Alexis Vuillermoz. Danes je zdržal do konca, pa čeprav je bil zadnji napad Latoura precej nevaren, a je Francozu zmanjkalo časa in metrov.

Po letu 2013 je za Martina to druga etapna zmaga na Touru. »Super občutek je, da sem spet dosegel zmago. Toliko drugih mest sem že zbral, na koncu sem bil nekoliko nervozen, ker sem se bal vetra v prsi. Toda ko sem videl, da smo bili na vzponih vsi na meji moči, sem si rekel, zakaj pa ne bi poskusil. Uspelo mi je, zame je letošnji Tour že uspeh, vse, kar še pride, je lahko samo še dodatek,« je pot do zmage opisal Irec.

Visokega ritma vodilnih ni do konca zdržal niti branilec lanske zmage Chris Froome (Sky), ki je končal na 18. mestu, a še precej slabše se je godilo nekaterim tekmecem. Zaostal je Rigoberto Uran, glavna osmoljenca pa sta bila Dumoulin in Bardet, ki sta izgubila minuto oziroma pol minute, slednji je na zadnjem vzponu po okvari moral sesti celo na kolo moštvenega sotekmovalca.