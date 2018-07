Konec lanskega leta so imela sodišča na mizah in v predalih še 159.617 nerešenih zadev (pred desetimi leti jih je bilo 491.757), med njimi skoraj 14.700 starejših od pet let. Slovenci na sodišča zadnja leta vlagamo manj tožb, sodiščem uspe rešiti več zadev in če so pred desetletjem za rešitev povprečne zadeve potrebovala 10 mesecev, so jo lani dobre tri. Leta 2001 je postopek za zemljiško knjigo v povprečju trajal leto in pol, danes le še nekaj dni.

»Stanje še zdaleč ni tako slabo, kakor si ljudje predstavljajo. Slovenija je lahko drugim državam v marsičem za zgl