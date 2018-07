Pripravite se na razvajanje svojega vrtnega rastlinja!

Katero vrsto izbrati?

Katero vrsto zastirke boste izbrali za svoj vrt, je odvisno od tega, kam jo boste nasuli in kakšen videz si želite. Kamenčki so denimo primerni za obrobo vrtnih poti, ker preprečujejo erozijo zemlje, medtem ko slamo najpogosteje uporabljamo za zastiranje zelenjave. Če ste ekološko naravnani, lahko na vrtu uporabite stare časopise – vzemite list in vanj naredite luknjo za rastlino ali pa okoli grmov razprostrite razrezan časopisni papir. Tudi koščki lesa in lubje so okolju prijazna zastirka. Lesni koščki so naravnega videza in trajajo od enega do tri leta. Izberete lahko celo mulčenje iz koščkov gume, ki se ne razkroji, je odporno na vreme in zdrži tja do deset let. Želite brezplačno zastirko? Uporabite odpadlo listje ali pokošeno travo. Pri nekaterih rastlinah velja upoštevati tudi velikost zastirke. Zastirka iz lubja je lahko pretežka za občutljive enoletnice, kot so denimo tulipani, zelo pa je primerna za zaščito dreves. Za vrtne poti, brežine in območja, ki so izpostavljena vetru in nalivom, velja izbrati mulčenje iz večjih in težjih kosov materiala.