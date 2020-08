Verjetno jih ne bomo uporabljali tako kot včasih – za preoblačenje, temveč zato, da preoblikujemo prostor, zakrijemo navlako ali samo dodamo vizualni interes. Notranji oblikovalci poudarjajo njihovo praktično in dekorativno plat, zato si oglejmo sedem idej, ki lahko zložljivo steno spremenijo v priljubljen dodatek notranje opreme.

Skrijte pomanjkljivosti v prostoru

Umazana stena, razpokan omet ali okno, ki gleda na temno ulico – vse to so primerni »kandidati« za zakritje z zložljivo steno. Postavite jo, da zakrijete vse pomanjkljivosti prostora, ki vam gredo na živce, ali pa za njo skrijte pisarniško opremo (tiskalnik, skener, kable …) in redko uporabljeno opremo za rekreacijo.