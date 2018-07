Gre za močno in naravno dezinfekcijsko sredstvo, idealno za čiščenje različnih površin. Varnejše je od belila, ker ne vsebuje kemičnih sestavin, ki dražijo oči, pljuča, nos in kožo. Deluje tudi proti mikrobom ter ubija bakterije, odstranjuje umazanijo in kljubuje neprijetnim vonjavam. Ni slabo za izdelek, ki ga lahko kupimo v domači drogeriji, kajne? Vodikov peroksid lahko varno uporabljamo na vseh neporoznih površinah, kot so ploščice ali nerjavno jeklo, pa tudi na oblazinjenju in preprogah. Za še večjo čistilno moč ga lahko zmešamo s sodo bikarbono ali limoninim sokom, nikoli pa s kisom, ker v takem primeru nastane zelo korozivna kislina.

Trdovratna umazanija v kopalnici Od madežev trde vode do umazanije, ki se nabere ob robu straniščne školjke – pasta, narejena iz vodikovega peroksida in pecilnega praška, osvobodi vašo kopalnico vse umazanije. Trdovratne madeže boste morda morali obdelati večkrat, a se splača, verjemite!

Rja in rjasti madeži Z vodikovim peroksidom opravite z rjastimi madeži na trdih podlagah. Za lažjo uporabo kupite sredstvo v pršilu in ga razpršite v tankem sloju. Nato zarjavelo mesto zdrgnite še z jekleno volno. Če vas skrbijo morebitne praske, raje uporabite plastično krtačko.

Plesnive ploščice in fuge Ko ste očistili ploščice ali fuge z običajnim čistilom, jih obrišite do suhega in območje natopite z nerazredčenim vodikovim peroksidom. Preden ga zdrgnete, počakajte deset minut. Uporabite lahko tudi pasto, narejeno iz enakih deležev vodikovega peroksida in sode bikarbone.

Madeži na preprogi Naj bo madež na preprogi star ali svež – proti vodikovemu peroksidu nima nobene možnosti! Preden pa ga napadete, preverite odpornost materiala na delčku preproge. Majhna količina zadošča, zato madeža ne napojite preveč. Počakajte deset minut in postopek, če je treba, ponovite.

Svetleča se okenska stekla Naredite domače čistilo za okenska stekla: vlijte 180 mililitrov vodikovega peroksida v pršilko in dodajte nekaj kapljic tekočega čistila za posodo. Dodajte vodo in zmes nežno pretresite. Tekočino popršite po steklih in počakajte nekaj minut, preden jo pobrišete s krpo iz mikrovlaken. Če so stekla zelo umazana, postopek ponovite.

Dezinfekcija kuhinjskih pripomočkov Znebite se mikrobov tako, da umazane kuhinjske pripomočke, kot so deske za rezanje, popršite z vodikovim peroksidom. Dovolj je le majhna količina. Nato jih operite ročno ali v pomivalnem stroju.

Odstranitev vonjav in dezinfekcija Znebite se neprijetnih vonjav iz umivalnikov, straniščnih školjk in drugih odtokov tako, da vanje vlijete nekaj vodikovega peroksida. Počakajte do dvajset minut in jih splaknite z vodo. Odtoki bodo osveženi in dezinficirani obenem.

Osvežitev stare vzmetnice Ko ste vzmetnico posesali, očistite madeže na njej z doma narejenim čistilom. V pršilko dodajte enako količino vodikovega peroksida, tekočega sredstva za pomivanje posode in sode bikarbone ter zmes nežno pretresite. Popršite jo po madežih in jih nato nežno popivnajte s čisto krpo. Pustite, da se vzmetnica povsem posuši, preden jo pogrnete z odejo.