Kerberjeva se je drugič v svoji karieri uvrstila v veliki finale na sveti travi v All England Clubu, za današnjo zmago nad devet let mlajšo tekmico z Baltika, ki je lani osvojila odprto prvenstvo Francije v Parizu, pa je potrebovala uro in sedem minut.

Kerberjevo je pred dvema letoma na finalnem dvoboju turnirja v Wimbledonu premagala mlajša od sester Wiliams s 7:5 in 6:3. Za nekdanjo najboljšo igralko na lestvici WTA bo to četrti finalni nastop na turnirjih za grand slam, v letu 2016 je - ob porazu v Wimbledonu - osvojila odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu in odprto prvenstvo ZDA v New Yorku.