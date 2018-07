Kot je v izjavi za javnost povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Bojan Rous, sta dve organizirani hudodelski združbi delovali dolgoročno in dobro organizirano ter stalno izvrševali kazniva dejanja s področja trgovanja s prepovedanimi drogami. »V obdobju od januarja je bilo storjenih več kot 120 kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog, organizacija preprodaje pa je potekala od štirih večjih dobaviteljev prek dveh organizatorjev preprodaje na drobno do več uličnih preprodajalcev. Osumljeni so stari od 30 do 61 let, večina osumljenih pa je bila že kaznovana za istovrstna kazniva dejanja,« je pojasnil Rous.

Ob pomoči kriminalistov in policistov policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana in Koper so 10. julija opravili sedem hišnih preiskav na območju upravnih enot Ljutomer, Ptuj, Ljubljana in Koper. Rous je še poudaril, da gre za heroin, ki je izredno družbeno nevaren, saj povzroči tako primarno, to je hitro fizično in psihično odvisnost, kot tudi terciarno, saj uživalci z izvrševanjem premoženjskih kaznivih dejanj pridejo do sredstev za nakup prepovedane droge. Nakup grama heroina v Pomurju na drobno stane do 50 evrov.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je predpisana kazen zapora od enega do desetih let, za kvalificirano obliko, to je storjeno v hudodelski združbi, pa od petih do 15 let.