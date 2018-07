Britanski komik, ki je zaslovel kot raperski pozer Ali G, kazahstanski novinar Borat in avstrijski modni novinar Brüno, se vrača z novo oddajo, ki bo na ameriški televizijski postaji Showtime na sporedu od 15. julija.

Cohen naj bi si za oddajo izmislil nov lik, ki ne premore sramu, je nekoliko premaknjen in hladnokrven. Oddaja se bo imenovala Who is America? oziroma Kdo je Amerika?, med gosti pa naj bi bile politične osebnosti, med drugim Bernie Sanders in nekdanji podpredsednik ZDA Dick Cheney, ki nastopi tudi v napovedniku. V posnetku se je slednji podpisal na pripravo za mučenje s simuliranjem utapljanja.