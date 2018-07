Španija je izročitev Puigdemonta zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora. »Izročitev na podlagi obtožbe zlorabe javnih sredstev je dopustna, izročitev na podlagi upora pa ne,« je v odločitvi pojasnilo sodišče, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Domnevna dejanja nekdanjega katalonskega voditelja ne ustrezajo nemški opredelitvi kaznivega dejanja veleizdaje niti obtožbam kršenja javnega miru,« so dodali. »Nasilje med neredi v Španiji namreč ni bilo dovolj obsežno za obtožbo veleizdaje. Obtožbe zaradi kršenja javnega miru pa niso možne, ker je bil Carles Puigdemont vpleten zgolj v izvedbo referenduma,« so zapisali.

Dodali so, da evropska pravna praksa določa, da lahko država, ki zahteva izročitev, obtoženega preganja zgolj zaradi obtožb, odobrenih v izročitvi. To pomeni, da lahko Španija nadaljuje pregon zgolj zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa tudi zaradi upora.