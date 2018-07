Orjaškega letvičarja (Crocodylus porosus) so prvič opazili pred skoraj desetimi leti. Med ogledom zemljišč blizu mesta Katherine na severu Avstralije so ga nazadnje videli maja, v ponedeljek pa se je ujel v past. Štiri metre in pol velik krokodil je samec, zaradi varnosti prebivalcev okolice pa so ga premestili na krokodiljo farmo v bližini mesta. Ujetih krokodilov ne izpuščajo nazaj v naravo, saj živali zmorejo prepotovati dolge razdalje in se lahko vrnejo nazaj na stara lovišča. Če bi se to zgodilo, bi morali pristojni znova posredovati.

Letvičarji lahko živijo do 70 let, samci pa v povprečju dosežejo velikost do 5,2 metra in okoli 500 kilogramov. V redkih primerih znajo samci zrasti tudi prek 6 metrov in tehtati več kot tono. Na severu Avstralije po ocenah strokovnjakov živi okoli 100 tisoč letvičarjev. Največji na tem območju Avstralije ujeti letvičar, ki so ga leta 1974 potegnili iz reke Mary, je v dolžino meril 6,4 metra.