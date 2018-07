Leseno hišo s strmo streho, ki je bila prvotno postavljena v Detroitu, je ameriški umetnik Ryan Mendoza lani razstavil in pripeljal v Evropo, kjer jo je na novo postavil na ogled na vrtu svoje hiše v berlinskem okrožju Wedding. Hiša je tu pritegnila ogromno obiskovalcev, nato pa je bila čez nekaj mesecev ponovno odposlana čez lužo in postavljena na ogled na univerzi Brown v prestolnici ameriške zvezne države Rhode Island Providence, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Hiša je opomnik, da se zapuščina Parksove ni začela in končala v enem dnevu leta 1955, temveč da se je njeno delo in kar je morala prestati za enakopravnost in državljanske pravice nadaljevalo skozi njeno celotno življenje,« je v izjavi sporočila dražbena hiša Guernesey's v New Yorku, kjer bo danes popoldan potekala avkcija.

Rosa Parks se je rodila leta 1913 v mestu Tuskegee v ameriški zvezni državi Alabama in velja za začetnico gibanja za državljanske pravice temnopoltih, ker leta 1955 ni želela odstopiti svojega sedeža belopoltemu potniku. Oblasti so jo nato aretirale, borec za pravice temnopoltih Američanov Martih Luther King pa je nato organiziral bojkot avtobusov, s katerim se je začelo gibanje proti rasni diskriminaciji. S tem se je začela tudi dolga pot do enakopravnosti črncev v ZDA, ki je bila uzakonjena z zakonom o državljanskih pravicah leta 1964. Parksova se je medtem preselila v mesto Detroit v ameriški zvezni državi Michigan, kjer je leta 2005 umrla v 92. letu starosti.