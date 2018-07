Predsednica sodnega senata Vladislava Lunder je ob današnjem izreku sodbe pojasnila, da se je sodni senat za oprostilno sodbo odločil, ker dejanje iz obtožnice za nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Krašovca in nekdanjega mariborskega nadškofa Krambergerja sploh ne vsebuje znakov kaznivega dejanja.

Pri očitkih za nekdanjega prvega moža Etola Fermeta in nekdanjega prvega moža NFD Valanta pa je sodni senat ugotovil pomanjkanje dokazov.

Očitek Krambergerju in Krašovcu, da sta pomagala Fermetu in Valantu, je po oceni sodnega senata "brez srži". Po oceni dejanja iz izvedenih dokazov ne izhaja, da sta vedela, da s svojim podpisom pomagata k storitvi določenega kaznivega dejanja.

Prav tako sodni senat v dokazih ni našel podlage za očitek, da je do teh poslov prišlo na podlagi predhodnega odgovora med četverico obdolženih. Kot je opozorila sodnica, ni jasno, kdaj in kje naj bi do tega dogovora prišlo. Prav tako je sodni senat podvomil o očitku, da sta Valant in Ferme vedela, po kaki ceni je mariborska škofija kupila delnice od Krekove družbe in tako ravnala v škodo svojih družb.

Neposrednih dokazov ni bilo

Tožilstvo je Ivanu Fermetu in Stanetu Valantu očitalo, da sta oškodovala svoji družbi in zagotovila premoženjsko korist mariborski škofiji z nakupom domnevno preplačanih delnic MK Založbe. Mirku Krašovcu in Francu Krambergerju je očitalo, da sta jima pri tem pomagala. Ferme naj bi sveženj delnic od mariborske škofije kupil decembra 2003 po ceni 7900 evrov za delnico in za to odštel 1,5 milijona evrov, čeprav jih je istega dne mariborska škofija od Krekove družbe kupila po ceni 4800 evrov za delnico in zanje plačala 930.000 evrov. Valantova družba je zelo podoben posel sklenila tudi leto kasneje, ko je Škofiji za sveženj delnic odštela 1,6 milijona evrov.

Škofija je z obema posloma zaslužila 1,2 milijona evrov. Prvo pogodbo je podpisal Kramberger, drugo pa v njegovem imenu tedanji generalni vikar Anton Stres. Ta se kot priča ni mogel spomniti, kdo mu je pogodbo prinesel v podpis.

Specializirani državni tožilec Boštjan Valenčič je za nekdanjega predsednika uprave NFD 1 Staneta Valanta zahteval tri leta zapora, za nekdanjega direktorja Etola Ivana Fermeta leto in pol, za nekdanjega ekonoma mariborske škofije Mirka Krašovca dve leti, za upokojenega mariborskega nadškofa Franca Krambergerjal pa enoletno pogojno zaporno kazen, ki naj bi služila kot opominjevalna sankcija. Tožilec je priznal, da neposrednih dokazov za naklepno oškodovanje ni, a povedal, da so podani indici, ki dokazujejo obstoj zahtevane oblike krivde. Vsi štirje obdolženci so zatrdili, da se do podpisa pogodb niso poznali in da se torej o poslih med sabo niso mogli dogovoriti.

