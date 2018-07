Kot napovedujejo organizatorji, bo Severina letos zapela kar nekaj novih hitov, ki jih v Sloveniji še nismo slišali in videli v živo. Prepevala pa bo tudi vsem znane komade, kot so: Unaprijed gotovo, Od leta do leta, Otrove, Kao, Uno momento, More tuge, Alcatraz, Brad Pitt, Italiana, Grad bez ljudi, Uzbuna in Dobrodošao u klub.

Zabavo bo otvoril DJ Ney, nastopila pa bo tudi pevka Ines Erbus. Več o dogodku preberite tukaj.